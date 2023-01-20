«Ротор» в первом матче на сборах разгромил молодежку «Ахмата»

Подопечные Алексея Стукалова забили 5 безответных мячей. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» 20 января провел первый матч на зимних сборах. Волгоградская команда в Ессентуках разгромила «Ахмат-М» из Грозного. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе «сине-голубых» Глеб Шильников оформил дубль, по одному забитому мячу в активе Ильи Сафронова, Никиты Кармаева и футболиста, который находится в команде на просмотре. Стартовый состав «Ротор» в матче с «Ахматом-М»: Литвенок, Пелих, Зуйков, Кармаев, игрок на просмотре, Бутаревич, Родионов, Ахмедханов, Бигулаев, Умаров, Сафронов.

Следующий матч на сборе в Ессентуках «Ротор» проведет 24 января. Подопечные Алексея Стукалова сыграют с махачкалинским «Динамо».