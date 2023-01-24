Под Волгоградом судят экс-главу поселения за фальсификацию доказательств

Дело передают в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский следком передал в прокуратуру уголовное дело в отношении 46-летнего экс-главы Бурлукского сельского поселения в Котовском районе, обвиняемого в фальсификации доказательств и неисполнении решения суда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в 2017 году Котовский райсуд обязал администрацию населенного пункта в ближайший год разработать проект зон санитарной охраны скважин для воды.

- Обвиняемый решение суда не исполнял, за что в июне 2021 года администрация поселения привлечена к административной ответственности в виде штрафа, - уточнили в следкоме.

Затем мужчина сфальсифицировал документы, согласно которым на заседании Совет сельского поселения отказал в выделении средств на такой проект. По факту никакого заседания не было. После утверждения обвинительного заключения прокуратура передаст материалы дела в суд.