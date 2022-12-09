Под Волгоградом бывшего главу поселения обвиняют в фальсификации доказательств

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком предъявил обвинение 46-летнему экс-главе Бурлукского сельского поселения в Котовском районе по двум уголовным статьям – фальсификация доказательств и невыполнение решения суда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в 2017 году местный суд обязал чиновника составить проекты зон санитарной охраны в отношении скважин для воды. На все дали год.

- Обвиняемый решение суда не исполнял, за что в июне 2021 года администрация поселения привлечена к административной ответственности в виде штрафа, - уточнили в следкоме.

Затем бывший глава фальсифицировал доказательства – сделал бумаги о якобы проведённом заседании Совета, где указал, что никто не поддержал выделение средств на проекты. При этом коллеги утверждают, что никакая заседания не было.

- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия, - уточнили в областном СУ СКР.