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НовостиОбщество24 января 2023 7:19

Юные волгоградцы на иномарках сбили двух женщин на переходах

Одно ДТП произошло в Центральном районе, другое – в Советском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщины-пешеходы в больницах с травмами.

Женщины-пешеходы в больницах с травмами.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сразу два юных водителя сбили женщин на пешеходных переходах в Волгограде 23 января. В Центральном районе 19-летний парень на Volkswagen Golf наехал на 45-летнюю женщину на улице 7-й Гвардейской. В поселке Горьковский в Советском 47-летнюю женщину сбил 17-летний водитель без прав. Обе пострадавших женщины госпитализированы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России Волгоградской области.

После того, как 17-летний парень без водительских прав за рулем «Дэу Нексия» сбил пешехода на нерегулируемом переходе, госавтоинспекция составила протоколы и на водителя, и на собственника автомобиля.