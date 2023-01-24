Юные волгоградцы на иномарках сбили двух женщин на переходах

Женщины-пешеходы в больницах с травмами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сразу два юных водителя сбили женщин на пешеходных переходах в Волгограде 23 января. В Центральном районе 19-летний парень на Volkswagen Golf наехал на 45-летнюю женщину на улице 7-й Гвардейской. В поселке Горьковский в Советском 47-летнюю женщину сбил 17-летний водитель без прав. Обе пострадавших женщины госпитализированы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России Волгоградской области.

После того, как 17-летний парень без водительских прав за рулем «Дэу Нексия» сбил пешехода на нерегулируемом переходе, госавтоинспекция составила протоколы и на водителя, и на собственника автомобиля.