Отключат свет 24 января в двух районах Волгограда

Обесточат дома на весь день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за плановых работ энергетиков на электросетях 24 января 2023 года жители более десятка улиц в двух районах Волгограда останутся без света, обогревателей и привычных удобств. В зоне отключений электричества во вторник окажется частный сектор в Краснооктябрьском и Кировском районах. Обесточат дома на весь день – с 9.00 до 17.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

На Красном локальный блэкаут объявят 24 января с 9 до 17 часов по адресам: ул. Верхоянская, дома №101-119, 101а, 109а, 112, ул. Заполярная, №2-12, ул. Руднева, 112, а также в переулках Вогульский, №16 и 12а, Руднева, №23-29 и 24-38.

В Кировском с 9.00 до 17.00 среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц: ул. Еловая, №32-36/2, ул. Красных Партизан, дома №27а-49, ул. Кизиловая, №35-71а, ул. Кленовая, №30-30а, ул. Тростниковая, №34-64, пер. Железный, №1а-5, 6-14а, пер. Псковский, №13-19 и 6-14, 2.