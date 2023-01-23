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НовостиНедвижимость23 января 2023 13:41

В Волгограде в 2023 году запустят новую котельную на Красном

Заработает она к началу отопительного сезона 2023-2024 годов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Новая котельная обеспечит теплом тысячу человек.

Новая котельная обеспечит теплом тысячу человек.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограде к началу отопительного сезона 2023-2024 годов запустят новую котельную. Сейчас ее строят возле Третьей продольной. Блочно-модульная котельная на улице Автомагистральной, 1Б заменит старую и будет снабжать теплом три многоквартирных дома, в которых проживают около 1000 человек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Для новой котельной уже сделали фундамент, металлический каркас и внутреннюю обшивку. Сейчас внутри устанавливают оборудование, монтируют сети. В котельной будут творить тепло два котла мощностью 1250 кВт каждый. Объект готов на 85%. Потребителей переключат на новую котельную, когда все будет готово.

Напомним, еще одна большая новая котельная за 2 миллиарда рублей вскоре появится на улице Глазкова в центре.