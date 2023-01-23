392 малыша родились в Волгоградской области благодаря ЭКО

Среди новорожденных 13 двойняшек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Волгоградской области родились 392 малыша, в том числе 13 двойняшек. Всего за год бесплатное ЭКО в регионе сделали 1110 женщинам, забеременеть удалось 462 их них, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

Чаше всего на ЭКО решаются женщины в возрасте 35-39 лет, которые не могут забеременеть другим путем. В 2022-м они составляли 70% от общего числа пришедших на процедуру пациенток. Шанс стать мамой благодаря высокотехнологичной медицинской помощи по полису ОМС есть у каждой волгоградки.

Получить квоту можно через свою женскую консультацию. После клинику женщина выбирает сама, их в регионе четыре - клиника № 1 ВолгГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО» и «Мать и Дитя».