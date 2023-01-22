Главный вход в ж/д вокзал Волгограда закроют с 23 января для подготовки к мэппинг-шоу

Часть Привокзальной площади вместе с фонтаном уже огорожена. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С понедельника, 23 января пассажиры поездов и посетители железнодорожного вокзала Волгограда не смогут попасть внутрь здания через центральный вход, а уже сейчас перекрыта часть Привокзальной площади, работает кран. Волгоград готовится к масштабному 3D мэппинг-шоу 2 февраля: в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве на фасадах зданий в центре города 1 и 2 февраля покажут видеоинсталляцию «Мост памяти». Одним из мест для проекции выбрали здание железнодорожного вокзала на станции «Волгоград 1».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, порядок пропуска пассажиров меняется: после того, как они пройдут досмотр в специальных павильонах, попадать в здание вокзала и к поездам они смогут через боковые входы в здание. Заблудиться не получится – везде будет навигация для удобства пассажиров.

После прохождения досмотра в павильоне, попасть внутрь можно будет через боковой вход. Фото: Екатерина СИМОХИНА

При этом небольшие ограничения никак не скажутся на работе вокзального комплекса: все сотрудники и службы будут работать в своем обычном режиме. Волгоградцев просят не прибегать к поезду в последнюю минуту, а оставить время на то, чтобы разобраться в навигации.

Из Петербурга прибыло несколько фур с оборудованием, к его сборке приступили и на вокзале, и на Аллее Героев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, проект «Мост памяти» станет главным событием предстоящих праздников. Над сценарием, спецэффектами и и видеорядом работали множество людей под началом народного артиста СССР Юрия Башмета. Аудиовизуальное произведение покажут на фасаде ж/д вокзала, домов на Аллее Героев, на руинах мельницы Гергардта, здании музея-панорамы «Сталинградская битва», на Доме Павлова и памятниках на Мамаевом кургане. Полное расписание смотрите здесь.