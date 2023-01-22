Волгоградцы в 2 раза чаще выбрасывают елки на мусорку, чем сдают в переработку

Большинство людей предпочитает не заморачиваться, и просто выкидывает дерево в контейнер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В это воскресенье, встретив очередной Новый год (теперь по китайскому календарю), волгоградцы начинают избавляться от елок. Сервис по поиску работы SuperJob спросил у жителей города, что они собираются делать с елкой, если ставили живое дерево в своих домах и квартирах на праздники. Практически половина опрошенных никак не будет себя утруждать – просто отнесет дерево к мусорному контейнеру. Так заявили 46% опрошенных.

Еще 22% все же планирует сдать елку на переработку (в нашем городе пункт приема елок работает на парковке у «Акварели», их деревьев делают щепу для приюта «Дино»). 13% опрошенных хочет пустить свое новогоднее дерево на дрова, а 2% даже готово не просто пилить, а делать из елки деревянные поделки и сувениры. 1% людей готовы сдать елку в зоопарк (которых в городе нет).

Аналитики утверждают, что еще три года назад россияне более осознанно относились к утилизации елок.