Волгоградцев призывают сдавать елки в переработку для обогрева львов и зеленой мартышки

Можно поступить так, или подарить дереву вторую жизнь. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня ночью еще не уставшие от праздников волгоградцы встретили Новый год по китайскому календарю, и очень многие начали убирать елки, которые украшали их дома и квартиры больше месяца. Многим достаточно сложить дерево в коробку и выставить на балкон до следующего года, но у тех, кто ставил живые деревья, традиционный вопрос – что делать с елкой. Мусорные площадки во дворах уже завалены горой сосен, елок и пихт, с которыми волгоградцы попрощались после Нового года. В ТРЦ «Акварель» напоминают волгоградцам, что в городе существует пункт приема новогодних деревьев, где им могут подарить вторую жизнь. На парковке торгового центра принимают елки, которые потом переработают в щепу и передадут в приют для животных. Немного потрудившись и доставив елку в пункт, горожане могут помочь согреть собак, а также живущих в «Дино» экзотических животных. Сейчас там обитают два африканских льва и зеленая мартышка.

Елки в пункт переработки собирают уже трети год. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы акции, в первый год волгоградцы сдали 1200 деревьев, в прошлом году уже около 2 тысяч елок – 410 мешков.

«Такое количество собранных деревьев говорит о том , что люди все-таки хотят жить осознанно, перерабатывать мусор и меньше вредить природе и самим себе», говорят об акции жители города.

«Очень было бы хорошо собирать выброшенные ёлки по дворам», пишут другие, сетуя, что с другого конца города им сложно привезти елку, но они с удовольствием бы передали ее, если бы по городу ездила машина и собирала деревья на переработку.

КАК ПРАВИЛЬНО СДАТЬ ЕЛКУ

Организаторы акции напоминают правила приема деревьев. - очистите дерево от посторонних предметов: мишуры, игрушек, дождика, скрепок, скотча, - привезите ель, сосну или пихту в пункт приема до 15 февраля с 06:00 до 24:00 по адресу: пр-кт Университетский, 107, парковка К (рядом с кольцом «Добро пожаловать»).

Можно скооперироваться с соседями и друзьями, но от одного человека за визит примут до 5 деревьев.