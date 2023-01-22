Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 8:06

Волгоградцев призывают сдавать елки в переработку для обогрева львов и зеленой мартышки

Из переработанных новогодних деревьев сделают щепу для приюта «Дино»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Можно поступить так, или подарить дереву вторую жизнь.

Можно поступить так, или подарить дереву вторую жизнь.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня ночью еще не уставшие от праздников волгоградцы встретили Новый год по китайскому календарю, и очень многие начали убирать елки, которые украшали их дома и квартиры больше месяца. Многим достаточно сложить дерево в коробку и выставить на балкон до следующего года, но у тех, кто ставил живые деревья, традиционный вопрос – что делать с елкой. Мусорные площадки во дворах уже завалены горой сосен, елок и пихт, с которыми волгоградцы попрощались после Нового года. В ТРЦ «Акварель» напоминают волгоградцам, что в городе существует пункт приема новогодних деревьев, где им могут подарить вторую жизнь. На парковке торгового центра принимают елки, которые потом переработают в щепу и передадут в приют для животных. Немного потрудившись и доставив елку в пункт, горожане могут помочь согреть собак, а также живущих в «Дино» экзотических животных. Сейчас там обитают два африканских льва и зеленая мартышка.

Елки в пункт переработки собирают уже трети год. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы акции, в первый год волгоградцы сдали 1200 деревьев, в прошлом году уже около 2 тысяч елок – 410 мешков.

«Такое количество собранных деревьев говорит о том , что люди все-таки хотят жить осознанно, перерабатывать мусор и меньше вредить природе и самим себе», говорят об акции жители города.

«Очень было бы хорошо собирать выброшенные ёлки по дворам», пишут другие, сетуя, что с другого конца города им сложно привезти елку, но они с удовольствием бы передали ее, если бы по городу ездила машина и собирала деревья на переработку.

КАК ПРАВИЛЬНО СДАТЬ ЕЛКУ

Организаторы акции напоминают правила приема деревьев. - очистите дерево от посторонних предметов: мишуры, игрушек, дождика, скрепок, скотча, - привезите ель, сосну или пихту в пункт приема до 15 февраля с 06:00 до 24:00 по адресу: пр-кт Университетский, 107, парковка К (рядом с кольцом «Добро пожаловать»).

Можно скооперироваться с соседями и друзьями, но от одного человека за визит примут до 5 деревьев.