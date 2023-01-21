Ночные морозы до 15 градусов сохранятся в Волгоградской области 22 января

В Волгограде ночью мороз будет на 10 градусов крепче, чем днем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воскресенье, 22 января 2023 года, в Волгоградской области сохранятся ночные морозы до 15 градусов, при этом днем температура будет близиться к нулю. Погода будет ветреной. Существенных осадков в регионе не ожидается, так что волгоградцам придется довольствоваться остатками рождественского снега, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В ночь на 22 января по области 10-15 градусов мороза, в Волгограде – минус 10-12. Днем воздух в регионе прогреется до минус 5, местами до нуля и даже до плюс 2 градусов. В областном центре днем будет минус 1-3 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Такую же погоду в Волгограде и области прогнозируют и в понедельник, 23 января.