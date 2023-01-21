Волгоградцев приглашают на экскурсию в НЭТ

Театр приглашает за кулисы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В конце февраля 2023 года волгоградцы могут побывать в Новом экспериментальном театре не только в зрительном зале, но и за кулисами, в гримерках и цехах, где шьют костюмы и делают декорации. Проведет по зданию и расскажет, как устроен театр изнутри, какой механизм запускает легендарный фонтан в спектакле «Ромео и Джульетта», как меняет актеров гример и как попасть на сцену, директор НЭТа Ангелина Шершень, сообщили сайту volgograd.kp.ru в театре.

На полуторачасовой экскурсии зрители смогут заглянуть в пошивочный и бутафорский цеха, узнать историю здания, которая неотрывно связана с историей города, и осмотреть самые потаенные уголки. Ближайшая прогулка по НЭТу запланирована на 28 февраля 2023 года и начнется в 11 часов. Билет стоит 500 рублей, приобрести его можно на сайте театра.