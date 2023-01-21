86-летняя жительница Волгограда умерла от COVID-19

Зафиксирована первая смерть от ковида в этом году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области большинство жителей почти забыли про коронавирус. Заболевших COVID-19 стало в разы меньше. На 21 января 2023 года в регионе зафиксировали всего 21 заразившегося, среди них один ребенок. От осложнений коварной инфекции скончалась 86-летняя жительница Волгограда – это первая смерть от ковида в этом году, сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперштабе.

По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, сейчас в больницах Волгограда и области лечатся от ковида 236 человек. Количество заболевших и выздоровевших примерно одинаковое – 21 и 22 соответственно.

Всего за два года пандемии переболели коронавирусом почти 265 тысяч волгоградцев, умерли из них 6913 человек. В 2022-м последний летальный исход был зафиксирован 22 декабря.