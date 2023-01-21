В Волгограде огородили Сурский сквер

В сквере появятся новый фонтан и памятник строителям. Фото: мэрия

В центре Волгограда обносят забором Сурский сквер. Ограждение по периметру общественного пространства ставят не просто так. В 2023 году сквер благоустроят за 57 миллионов рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Подготовка к работам уже стартовала, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

В Сурском сквере площадью около 9000 квадратных метров почти половину территории замостят плиткой. Вдоль дорожек поставят лавочки и теневые навесы. В центре появятся новый фонтан и памятник строителям. В зеленой зоне высадят 200 растений и сделают для них автополив. Для детворы обустроят игровую площадку в строительном же стиле - с маленькими тракторами, качелями и песочницей. Работы должны завершить осенью 2023 года.

Перед этим заменили 300 метров теплосетей, проходящих вдоль сквера и через него, чтобы после не пришлось перекапывать свежее благоустройство.