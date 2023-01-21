Волгоградец купил билет за 40 рублей и выиграл в лотерею более 2 миллионов

Возможно, миллионер еще не знает о своем выигрыше. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Волгоградской области купил билет лотерейный билет за 40 рублей и выиграл суперприз - более 2 миллионов. Счастливчик еще не обратился за деньгами. Возможно, еще даже не проверил свой билет, ведь розыгрыш государственной лотереи «Дуэль» прошел 20 января 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Столото».

Суперприз волгоградцу или волгоградке выпал в 212601-м тираже быстрой лотереи «Дуэль». Билет неизвестный обладатель солидного выигрыша купил онлайн в мобильном приложении и отдал за него всего 40 рублей. При этом сумма приза оказалась более, чем солидной - 2,7 миллиона рублей.

По правилам лотереи, чтобы сорвать такой куш, нужно было угадать все числа комбинации. Счастливыми для новоявленного миллионера стали 2, 7, 14 и 19.