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НовостиОбщество21 января 2023 10:34

В конце года в Волгограде подешевели мясо и рыба

Правда, снижение цен оказалось несущественным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мясо стало дешевле на 0,2%, рыба – на 0,8%.

Мясо стало дешевле на 0,2%, рыба – на 0,8%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года в Волгоградской области зафиксировано снижение цен на мясо и рыбные продукты. Правда, подешевели продукты несущественно: мясо - на 0,2%, рыба – на 0,8%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

При этом в конце года индейка подешевела сразу на 4%, свинина без костей – на 3,1%. Меньше всего упали в цене копчености – на 0,2%. Детские мясные консервы, фарш и вареная колбаса стали доступней в пределах 2-3%, говядина и куриные окорочка – на 1,7%, печенка – на 1,4%.

Из рыбы больше всех отличился лосось с падением цены на 3,4%. Меньше всего подешевела селедка, которую под Новый год многие делали «под шубой», - всего на 0,2%. Красная икра подешевела перед праздниками на 1,3%, а креветки – на 1,6%.