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НовостиПроисшествия21 января 2023 9:04

Средняя взятка в Волгоградской области достигла 115 тысяч рублей

За год полицейские раскрыли на 60% больше фактов коррупции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ловить на взятках стали чаще.

Ловить на взятках стали чаще.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2022 году в Волгоградской области полицейские зафиксировали 831 преступление коррупционной направленности. Ловить на взятках стали на 60% чаще, чем годом ранее. При этом стражи порядка задокументировали 98 фактов получения взятки, 267 случаев дачи взятки и 184 посредника. Средний размер взятки в регионе составил 115,4 тысячи рублей. Такие данные озвучили на расширенном заседание коллегии в региональном главке МВД России, где подвели итоги оперативно-служебной работы, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Полицейские отмечают, что число раскрытых преступлений экономической направленности выросло в 2,5 раза, махинаций в бюджетной сфере, в том числе со средствами нацпроектов – на 90%.