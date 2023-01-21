Стоматолог из Волгограда перевела мошенникам более 3,8 млн рублей

Женщина оформила кредит и перевела деньги мошенникам через банкомат. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Огромную сумму денег перевела на днях мошенникам стоматолог из Ворошиловского района Волгограда. После звонка телефонных аферистов, представившихся службой безопасности банка, женщина перечислила на продиктованные ими номера счетов более 3,8 миллиона рублей, из которых 3,3 миллиона она взяла в кредит, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по региона.

- Женщина оформила кредит на 3,3 миллиона рублей и вместе со своими накоплениями в сумме 540 тысяч рублей через банкомат перевела мошенникам, - рассказали полицейские.

Мошенники обманули женщину по давно известной схеме. Позвонили якобы из службы безопасности банка, сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит. А после посоветовали оформить онлайн кредит самой и перевести деньги на «безопасный счет».

Всем, кому поступают такие звонки, советуют сразу завершить разговор. Если есть сомнения, позвоните или сходите в свой банк сами.