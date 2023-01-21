В Волгограде 29 января пройдет мотокросс

На соревнования приедут спортсмены из восьми регионов страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 29 января 2023 года, в Волгограде пройдут соревнования по мотокроссу в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. На трассу «Максимка» в Советском районе выйдут спортсмены из восьми регионов страны. В программе спортивного праздника заезды по классам «Открытый», «Открытый» на шипах, 85 куб. см, 65 куб. см, а также выступления по ралли-спринту и автокроссу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Начнутся соревнования на мототрассе «Максимка» 29 января 2023 года в 12 часов. На открытии будет объявлена минута молчания в память о погибших защитниках Сталинграда. Зрителей помимо зрелищных заездов ждут тест-драйвы и конкурсы. перекусить можно будет в уличных кафе в районе мототрека.