В ДТП под Волгоградом погиб 27-летний водитель

Оба автомобиля от сильного удара превратились в груду металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП, в котором погиб 27-летний водитель, произошло около четырех часов вечера 20 января в станице Филоновской Новоаннинского района. На улице Советской столкнулись «ВАЗ-2112» и «Рено», сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в полиции.

Сейчас на месте смертельного ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, 27-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением. Оба автомобиля от сильного удара превратились в груду металла и едва не протаранили жилой дом.