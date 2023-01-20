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НовостиПроисшествия20 января 2023 15:26

В ДТП под Волгоградом погиб 27-летний водитель

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Новоаннинском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Оба автомобиля от сильного удара превратились в груду металла.

Оба автомобиля от сильного удара превратились в груду металла.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП, в котором погиб 27-летний водитель, произошло около четырех часов вечера 20 января в станице Филоновской Новоаннинского района. На улице Советской столкнулись «ВАЗ-2112» и «Рено», сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в полиции.

Сейчас на месте смертельного ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, 27-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением. Оба автомобиля от сильного удара превратились в груду металла и едва не протаранили жилой дом.