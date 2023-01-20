В Волгограде в субботу оставят без света жителей Кировского района

Электричества не будет весь день. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несмотря на субботний день 21 января 2023 года жителей Кировского района Волгограда оставят без света, телевизора и привычных удобств современной жизни из-за плановых работ энергетиков на электросетях. Отключат электричество в выходной на семи улицах частного сектора возле санатория «Ергенинский и кладбища», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Обесточат 21 января 2023 с 9.00 до 17.00 в Волгограде дома на улицах Кировского района по адресам: ул. Еловая, №32-36/2, ул. Красных Партизан, №27а-49, ул. Кизиловая, №35-71а, ул. Кленовая, №30-30а, ул. Тростниковая, №34-64, пер. Железный, №1а-5, 6-14а, пер. Псковский, №13-19, 6-14 и 2.