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НовостиНедвижимость20 января 2023 14:38

В Волгограде в субботу оставят без света жителей Кировского района

Отключат электричество 21 января 2023 года на семи улицах частного сектора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Электричества не будет весь день.

Электричества не будет весь день.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несмотря на субботний день 21 января 2023 года жителей Кировского района Волгограда оставят без света, телевизора и привычных удобств современной жизни из-за плановых работ энергетиков на электросетях. Отключат электричество в выходной на семи улицах частного сектора возле санатория «Ергенинский и кладбища», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Обесточат 21 января 2023 с 9.00 до 17.00 в Волгограде дома на улицах Кировского района по адресам: ул. Еловая, №32-36/2, ул. Красных Партизан, №27а-49, ул. Кизиловая, №35-71а, ул. Кленовая, №30-30а, ул. Тростниковая, №34-64, пер. Железный, №1а-5, 6-14а, пер. Псковский, №13-19, 6-14 и 2.