В Волгоградской области 25 января запретят продажу алкоголя

Алкоголь не будут продавать весь день. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области через пять дней введут «сухой закон». В Татьянин день, 25 января 2023 года, снова запретят розничную продажу алкоголя. Нельзя будет купить спиртное во всех магазинах региона, начиная с 8 часов утра и до 23.00. Связаны ограничения с Днем студента, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгоградской области действует закон, согласно которому в магазинах запрещают продавать алкоголь и пиво на все «детские» праздники. Среди них День знаний – 1 сентября, День защиты детей – 1 июня. Оказались в списке дней, когда нельзя купить спиртное, и более взрослые праздники - День молодежи и День студента, который отмечают 25 января.

Нарушителям «сухого» закона в Волгоградской области грозит административная ответственность. Для должностных лиц размер штрафа варьируется от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Поэтому 25 января все прилавки с алкоголем будут закрыты лентами или пленкой, и на кассе его не пробьют. Но магазины обычно предупреждают своих покупателей об этом заранее.