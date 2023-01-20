В Волгограде взяли под стражу замдиректора «Волгоградзеленхоз»

Фото: СУ СУР региона.

20 января Центральный райсуд Волгограда взял под стражу замдиректора «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева, подозреваемого в получении взятки в размере 4 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина пробудет в СИЗО до 29 января, пока идет предварительное следствие.

Напомним, Беляева подозревают по трем статьям УК РФ (159, 292, 290). Пользуясь своим служебным положением, он получал от бизнесмена крупные денежные суммы и оказывал ему покровительство.

Сегодня следственный комитет региона ходатайствовал об избрании меры пресечения. Отметим, что Беляев просил посадить его под домашний арест, но ему отказали.