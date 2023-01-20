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НовостиОбщество20 января 2023 12:23

Более 100 территорий благоустроят в Волгоградской области в 2023 году

В планах на год – 90 парков и улиц, а также 13 дворов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде в этом году завершат благоустройство улицы Титова.

В Волгограде в этом году завершат благоустройство улицы Титова.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2023 году в Волгоградской области благоустройства дождутся 90 общественных пространств и 13 дворов. Субсидии по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» получат 19 городов и районов региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном комитете ЖКХ.

9 городов выбирали парки и скверы, которые будут благоустраивать в 2023 году, через онлайн-голосование. На сегодня 82% контрактов на обновление городской среды с подрядчиками местные власти уже заключили. Работы начнутся весной, как только позволит погода. Плюс к 13 дворам по нацпроекту в Волгограде обновят дороги и освещение еще в четырех десятках дворов. Всего за три года ремонт увидят 150 придомовых территорий. Кроме того, продолжат асфальтировать внутриквартальные проезды в Волжском.