Более 100 территорий благоустроят в Волгоградской области в 2023 году

В Волгограде в этом году завершат благоустройство улицы Титова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2023 году в Волгоградской области благоустройства дождутся 90 общественных пространств и 13 дворов. Субсидии по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» получат 19 городов и районов региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном комитете ЖКХ.

9 городов выбирали парки и скверы, которые будут благоустраивать в 2023 году, через онлайн-голосование. На сегодня 82% контрактов на обновление городской среды с подрядчиками местные власти уже заключили. Работы начнутся весной, как только позволит погода. Плюс к 13 дворам по нацпроекту в Волгограде обновят дороги и освещение еще в четырех десятках дворов. Всего за три года ремонт увидят 150 придомовых территорий. Кроме того, продолжат асфальтировать внутриквартальные проезды в Волжском.