Волгоградскую область на новогодних праздниках посетили 24 тысячи туристов

Турпоток на новогодних праздниках в Волгоградской области стал больше Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области на новогодних праздниках побывали порядка 24 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число гостей региона увеличилось на 36%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Чаще всего в регион в начале января ехали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи чаще бронировали билеты на поезда, а гости из города на Неве добирались до Волгограда самолетами.

В Волгоградской области открыты порядка 200 однодневных и многодневных туристических маршрутов. Остановиться туристы могут в 386 гостиницах и отелях разной категории.

Отметим, на прошедших новогодних праздниках волгоградцы чаще всего летали в Ереван, Москву, Санкт-Петербург.