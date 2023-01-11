Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 13:40

Волгоградцы на новогодних каникулах чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Ереван

В волгоградском аэропорту пассажиропоток на январских праздниках составит 30 тысяч человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На январских праздниках волгоградский аэропорт выполнил 240 рейсов

На январских праздниках волгоградский аэропорт выполнил 240 рейсов

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Аэропорт Волгограда во время новогодних каникул обслужил 30 056 пассажиров. В прошлом году пассажиропоток за первые 8 дней января был на 4% больше. В начале 2023 года на внутренних рейсах воздушная гавань обслужила 29 667 человек, на международных – 389. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

Во время праздников было выполнено 240 прилетов и вылетов самолетов. Самым загруженным днем оказалось 5 января – за сутки аэропорт обслужил 37 рейсов. Наиболее популярными направлениями на каникулах стали Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Новосибирск и Самара.

Кроме того, с января в волгоградском аэропорту расширилась полетная программа. По вторникам и пятницам стали выполняться прямые рейсы в Самару. По вторникам и четвергам из Волгограда можно улететь в Астрахань.