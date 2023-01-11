Волгоградцы на новогодних каникулах чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Ереван

На январских праздниках волгоградский аэропорт выполнил 240 рейсов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Аэропорт Волгограда во время новогодних каникул обслужил 30 056 пассажиров. В прошлом году пассажиропоток за первые 8 дней января был на 4% больше. В начале 2023 года на внутренних рейсах воздушная гавань обслужила 29 667 человек, на международных – 389. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

Во время праздников было выполнено 240 прилетов и вылетов самолетов. Самым загруженным днем оказалось 5 января – за сутки аэропорт обслужил 37 рейсов. Наиболее популярными направлениями на каникулах стали Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Новосибирск и Самара.

Кроме того, с января в волгоградском аэропорту расширилась полетная программа. По вторникам и пятницам стали выполняться прямые рейсы в Самару. По вторникам и четвергам из Волгограда можно улететь в Астрахань.