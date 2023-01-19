Ордена Мужества передали вдовам и матери 4 погибших в СВО волгоградцев

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде 19 января 2023 года торжественно передали ордена Мужества семьям еще четверых погибших в ходе спецоперации на Донбассе волгоградских солдат и офицеров. Награды посмертно вдовам и матери военнослужащих вручали вице-губернатор Геннадий Шевцов и замвоенкома региона полковник Сергей Юдин, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Посмертно ордена Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации согласно указу президента РФ получили родственники старших лейтенантов Артема Лапина, Руслана Усманова и Руслана Лебедя, а также сержанта Михаила Кулагина.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования всем родным и близким погибшим в зоне спецоперации военнослужащих и добровольцев.