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НовостиОбщество19 января 2023 12:27

Десятки домов в центре Волгограда остались без тепла из-за аварии

Отопление обещают восстановить к 18 часам 21 января 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Тепло в квартиры вернутся не раньше ночи.

Тепло в квартиры вернутся не раньше ночи.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десятки многоквартирных домов, расположенных в районе улиц Рокоссовского, Пархоменко, Двинской и Ткачева остались без тепла 19 января 2023 года из-за коммунальной аварии в Центральном районе Волгограда. Отопление отключили из-за повреждения тепловой сети малого диаметра возле дома на улице Ткачева, 13, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

- На месте работает бригада. По предварительной оценке подача ресурса будет восстановлена до конца рабочего дня, - рассказали в «Концессиях теплоснабжения».

Восстановить теплоснабжение жилых домов в центре города планируют до 6 вечера 21 января. Однако батареи в квартирах нагреются не сразу. Управляющие компании и ТСЖ должны будут отрегулировать внутридомовые сети и спустить воздух из стояков в случае завоздушивания. Благо, на улице мороз сейчас не сильный.