Десятки домов в центре Волгограда остались без тепла из-за аварии

Тепло в квартиры вернутся не раньше ночи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десятки многоквартирных домов, расположенных в районе улиц Рокоссовского, Пархоменко, Двинской и Ткачева остались без тепла 19 января 2023 года из-за коммунальной аварии в Центральном районе Волгограда. Отопление отключили из-за повреждения тепловой сети малого диаметра возле дома на улице Ткачева, 13, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

- На месте работает бригада. По предварительной оценке подача ресурса будет восстановлена до конца рабочего дня, - рассказали в «Концессиях теплоснабжения».

Восстановить теплоснабжение жилых домов в центре города планируют до 6 вечера 21 января. Однако батареи в квартирах нагреются не сразу. Управляющие компании и ТСЖ должны будут отрегулировать внутридомовые сети и спустить воздух из стояков в случае завоздушивания. Благо, на улице мороз сейчас не сильный.