В Волгоградской области овощи и яблоки стали дороже при снижении цен на туалетную бумагу

Ряд продуктов подорожали в Волгоградской области за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области хватает продуктов, которые подорожали за неделю. Поднялись цены в магазинах и на рынках почти на все овощи, а также на некоторые молочные продукты и товары для детского питания. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, с 10 по 16 января на 5,6% выросли ценники на морковь (стоимость 32,77 рубля за кг), на 4,77% – на огурцы (168,2 рубля за кг), на 4,2% - на свеклу (34,73 рубля за кг), на 2,47% - на помидоры (141,93 рубля за кг), на 1,48% - на капусту (22 рубля за кг), на 1,47% - на картофель (29,22 за кг). На вареную колбасу цена увеличилась на 1,18%, на мясные консервы для детского питания – на 2,19%, на молочные смести для детей – на 1,9%, на поваренную соль – на 1,52%, на яблоки – на 3,71%.

Среди подешевевших продуктов свинина, стоимость снизилась на 1,09% до 289,54 рубля за кг. На 2,97% стала выгоднее баранина, на 1,61% - чай. Если не из продуктов, то на 2,4% подешевела туалетная бумага, рулон которой в регионе оценивается в 21,22 рубля.

Ранее сайт volgograd.kp.ru сообщал, что в Волгоградской области за неделю подорожали бензин АИ-98 и дизельное топливо.