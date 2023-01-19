В Волгоградской области выросли цены на самый дорогой бензин

В Волгоградской области подорожали бензин и дизельное топливо Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области подвели итоги очередного недельного мониторинга цен на автомобильное топливо. С 9 по 15 января на АЗС выросли цены на 19 копеек на бензин марки АИ-98. Его средняя цена за литр стала в среднем 59,81 рубля. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает на данные Росстата. Продолжает дорожать дизельное топливо, за неделю его стоимость за неделю поднялась на 17 копеек до 57,55 рубля.

Не изменились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, которые в среднем за литр стоят 48,04 и 53,32 рубля соответственно.

Отметим, дизельное топливо в Волгоградской области одно из самых дорогих в Южном федеральном округе, выше цены только в Севастополе (58,95 рубля) и Крыму (58,22 рубля). Зато в регионе самые низкие цены по ЮФО на бензин АИ-98, в других южных субъектах страны его цена выше 60 рублей.