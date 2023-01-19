Под Волгоградом родители подростка отсудили 20 тыс. рублей за укус бездомной собаки

Бродячие собаки нередко бросаются на волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области по иску прокурора с администрации Городищенского района суд взыскал 20 тысяч рублей компенсации морального вреда за укус бездомной собаки в пользу родителей 14-летнего мальчика, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

- Администрацией Городищенского района не принималось надлежащих мер по организации отлова безнадзорных животных, - рассказали об итогах надзорной проверки в прокуратуре.

Родители 14-летнего подростка из Городища рассказали, что их сына бродячая собака укусила во время прогулки во дворе многоквартирного дома. Пес зубами порвал мальчику правое бедро, ему потребовалось лечение и курс антирабической вакцины. Не обошлось у покусанного подростка и без психологической травмы. В защиту несовершеннолетнего в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда обратился прокурор. Решение еще не вступило в силу.

Это уже не первый подобный иск к чиновникам, которые не обеспечивают защиту волгоградцев от бездомных собак.