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НовостиОбщество19 января 2023 12:00

Под Волгоградом родители подростка отсудили 20 тыс. рублей за укус бездомной собаки

Прокуратура Городищенского района подала иск в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда.
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бродячие собаки нередко бросаются на волгоградцев.

Бродячие собаки нередко бросаются на волгоградцев.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области по иску прокурора с администрации Городищенского района суд взыскал 20 тысяч рублей компенсации морального вреда за укус бездомной собаки в пользу родителей 14-летнего мальчика, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

- Администрацией Городищенского района не принималось надлежащих мер по организации отлова безнадзорных животных, - рассказали об итогах надзорной проверки в прокуратуре.

Родители 14-летнего подростка из Городища рассказали, что их сына бродячая собака укусила во время прогулки во дворе многоквартирного дома. Пес зубами порвал мальчику правое бедро, ему потребовалось лечение и курс антирабической вакцины. Не обошлось у покусанного подростка и без психологической травмы. В защиту несовершеннолетнего в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда обратился прокурор. Решение еще не вступило в силу.

Это уже не первый подобный иск к чиновникам, которые не обеспечивают защиту волгоградцев от бездомных собак.