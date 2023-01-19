В Волгограде на Крещение воду в Волге освятили с теплохода

Священники после Божественной Литургии в кафедральном соборе отправились в плавание по реке. Фото: Волгоградская епархия

В Волгограде на Крещение Господне 19 января 2023 года воду в Волге освятили с теплохода. Впервые чин Великого освящения воды прошел в новом формате. Возглавил богослужение на корабле митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

В прошлые годы Великое освящение воды митрополит проводил в купели на Центральной набережной или на берегу Волги в Ворошиловском районе. В 2023 году священнослужители во главе с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором после Божественной Литургии в кафедральном соборе Александра Невского отправились в плавание по реке. Служба прошла на борту теплохода в присутствии нескольких депутатов и чиновников.