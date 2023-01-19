В Камышине умер экс-глава спорткомитета Михаил Суслов

Михаил Суслов. Фото: администрация Камышина

В городе Камышине Волгоградской области 19 января 2023 года перестало биться сердце Михаила Суслова, который почти тридцать лет возглавлял городской спорткомитет и работал в спортивном комплексе «Текстильщик». Михаил Степанович скончался на 76-м году жизни. Простятся с ним камышане 21 января в 10 утра в Детско-юношеском центре, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

21 января 2023 года с 10.00 до 11.00 состоится прощание с Михаил Степановичем в Детско-юношеском центре по адресу: улица Федоркова, 2, - рассказали в мэрии.

Отличник народного просвещения РСФСР и Отличник физкультуры и спорта России Михаил Суслов всю свою жизнь посвятил спорту и именно этим запомнится камышанам. Городской комитет возглавлял с 1985 по 2013 годы. Среди наград экс-главы спорткомитета - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Его имя в Камышине вписано в Книгу награжденных высшими наградами города.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Михаила Степановича.