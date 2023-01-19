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НовостиОбщество19 января 2023 9:05

К годовщине СВО в Камышине установят мемориал с именами погибших

Такое решение приняли в Волгоградской области на встрече с членами семей погибших в спецоперации на Украине
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Проект показали родным погибших воинов. Фото: администрация Камышина

Проект показали родным погибших воинов. Фото: администрация Камышина

В городе Камышине Волгоградской области к годовщине начала специальной военной операции на Украине решили установить мемориал с именами погибших воинов. То, как будет выглядеть памятный знак участникам СВО, глава города Станислав Зинченко обсудил на встрече с членами семей погибших камышан, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

Имена погибших героев-камышан выбьют на памятном знаке, который установят возле мемориала Защитникам Отечества на улице Воинов-Интернационалистов. Родным и близким павших военных показали проект. Концепцию и внешний вид памятного знака они одобрили.

Напомним, до этого на фасадах школ и политехнического колледжа Камышина установили мемориальные доски с именами героев СВО, которые в них учились.