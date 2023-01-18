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НовостиЗдоровье18 января 2023 13:44

Рак на ранних стадиях в Волгоградской области выявляют в 63% случаев

Более 107 тысяч жителей региона получили помощь в амбулаторных онкоцентрах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В регионе работают 14 центров амбулаторной онкопомощи. Фото: АВО

В регионе работают 14 центров амбулаторной онкопомощи. Фото: АВО

В 2022 году более 107 тысяч жителей Волгоградской области прошли обследования в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В 63% случаев рак у волгоградцев выявили на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

Больше всего волгоградцев обследовали ЦАОПы центральной городской больницы Камышина, Калачевской ЦРБ, а также волгоградских поликлиник № 1, 2 и 28, рассказали в облздраве. При этом за прошедший год курс химиотерапии в поликлиниках прошли более 6 тысяч пациентов с раком. Всего в регионе сейчас работают 14 центров амбулаторной онкопомощи.