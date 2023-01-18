8 лет колонии дали водителю за пьяное ДТП с двумя погибшими в Волгоградской области

Авария на трассе «Волгоград-Астрахань» случилась ранним утром 20 ноября 2021 года. Фото: прокуратура Волгоградской области.

Ленинский районный суд 18 января огласил приговор 39-летнему жителю Волгоградской области, который в ноябре 2021-го пьяным сел за руль и устроил ДТП, в котором погибла семейная пара. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и приговорили в 8 годам в колонии-поселении. Плюс к этому впоследствии он два года не сможет сесть за руль, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Авария на трассе «Волгоград-Астрахань» случилась ранним утром 20 ноября 2021 года. Пьяный водитель Volkswagen Polo ехал в сторону Волжского. На запрещенном для обгона участке дороги мужчина выехал на встречку и врезался в Lada Largus. В результате ДТП погибли 50-летний водитель «Лады» и его 46-летняя супруга.

Свою вину волгоградец полностью признал, он еще может обжаловать приговор.