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НовостиПроисшествия18 января 2023 6:22

В Волгоградской области без вести пропали 28-летний мужчина и 63-летняя пенсионерка

Волонтеры просят волгоградцев помочь в поисках
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В городе Волжский Волгоградской области третий день идут поиски без вести пропавшего 28-летнего мужчины. Филипп Бударин перестал выходить на связь с 16 января. Об этом сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего волжанина 176 сантиметров, он нормального телосложения, у него черные волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю парку, голубые джинсы, ботинки цвета хаки.

Организованы поиски и в Камышинском районе. В селе Костарево без вести пропала 63-летняя Татьяна Занозина. Ее место нахождение неизвестно с 19 декабря. Рост женщины 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. Была одета в фиолетовое пальто, белую шапку, черные штаны, черные валенки с галошами.

Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

Жителей Волгоградской области просят помочь в поисках пропавших. Волонтеры просят волгоградцев позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, если они видели пропавших Филиппа Бударина и Татьяну Занозину.

А в Волгограде нашли 55-летнего хромающего мужчину, который не выходил на связь с 5 января.