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НовостиОбщество13 января 2023 7:10

В Волгограде ищут 55-летнего хромающего мужчину в осенней куртке

Алексей Гущин перестал выходить на связь 5 января
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: "Юг-Спас Волгоград"

Фото: "Юг-Спас Волгоград"

В Волгограде волонтеры просят жителей помочь в поисках пропавшего 55-летнего мужчины. Александр Гущин перестал выходить на связь 5 января. С тех пор неизвестно, где он может находиться.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «Юг-Спас Волгоград», рост без вести пропавшего жителя Краснооктябрьского района города 167 сантиметров, у него худощавое телосложение. Мужчина хромает на правую ногу – на ней нет пальцев. В день пропажи он был в осенней джинсовой куртке, джинсах, разнопарых кроссовках темного цвета – один на белой подошве. У пропавшего возможна потеря памяти.

Волгоградцев, которые могли видеть Александра Гущина, просят позвонить по телефонам +7 905 394-39-11, 8-966-789-08-88 или 112.