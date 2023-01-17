Осадки и морозы сократили численность мышей на волгоградских полях

На полях с озимыми культурами сократилась численность грызунов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области на полях с посевами озимых культур остановилось нашествие мышей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном филиале ФГБУ «Россельхозцентр», погодные условия и своевременная обработка позволила снизить численность грызунов на полях. Так оказались губительными для мышей обильные дожди и наступившие после них морозы, по области температура воздуха еще на прошлой неделе опускалась до -27 градусов.

Зимой во время обследования озимой пшеницы поля были обработаны от грызунов на площади 55,451 га в 12 районах региона. Мониторинг состояния озимых продолжается.

- Стоит отметить, что на полях с зерновыми предшественниками численность грызунов выше, чем на полях, высеянных по паровому предшественнику, - добавили в «Россельхозцентре».

Напомним, в ноябре отмечалось нашествие мышей на волгоградских полях. На один га приходилось в среднем 17,5 нор.