На полях Волгоградской области засилье мышей

На волгоградских полях увеличилось число мышей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области сельскохозяйственные поля атаковали мыши. Они заполонили фермерские территории. Как рассказали сайту в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, специалисты осенью провели обследование площади 204 тысячи га.

Мыши были выявлены на озимых посевах на площади 75 тысяч га. На один га приходится в среднем 17,5 нор. А в Суровикинском районе на некоторых полях на одном га может быть по 100 нор.

- На полях с зерновыми предшественниками численность грызунов выше, чем на полях, высеянных по паровому предшественнику, - отметили в ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.

От грызунов были обработаны территории в Жирновском, Киквидзенском, Котельниковском, Михайловском, Новоаннинском, Новониколаевском, Руднянском, Суровикинском, Фроловском и Чернышковском районах. После обследований специалисты пришли к выводу, что в этом году на полях было выявлено больше мышей, чем осенью прошлого года. Если в 2023 году не будет частых оттепелей, образования ледянкой корки и резких перепадов температур зимой, то грызунов может стать еще больше.