В Волгоградской области на 22% выросла заболеваемость ОРВИ

Заболевшие массово пошли к врачу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На второй календарной неделе 2023 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области резко выросла на 22%. После новогодних каникул кашляющие и температурящие взрослые массово пошли в поликлиники, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Зарегистрирован рост обратившихся за медицинской помощью на 22%. В возрастной структуре заболеваемости увеличилась доля заболевших взрослых, - рассказали в ведомстве.

Отправлять волгоградцев на больничный продолжают такие вирусы, как парагрипп, аденовирус и РС-вирус, метапневмовирус и COVID-19. Немало заболевших и свиным гриппом типа А/H1N1/swin09.

Медики советуют температурящим не заниматься самолечением, а сразу отправляться к врачу. Иначе возможны осложнения, тем более, если инфекция окажется гриппом. Затянуться процесс лечения может и если заболевание вызвано одновременно двумя возбудителями. В поликлинике сделают тест и на грипп, и на ковид. В первую очередь хроникам, волгоградцам старше 60 лет и детям до 6 лет.