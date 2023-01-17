3,5 тысячи волгоградцев получат почетный знак «Житель осажденного Сталинграда»

Такой знак получат 3,5 тысячи человек. Фото: АВО

В торжественной обстановке 17 января 2023 года 203 жителя Краснооктябрьского района Волгограда получили нагрудный знак «Житель осажденного Сталинграда». Всего такой почетный знак будет вручен 3,5 тысячи волгоградцев, которые находились в охваченном боями городе с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. К медали положена и денежная выплата, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомсоцзащиты.

- К юбилею Сталинградской Победы «Жители осажденного Сталинграда» получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве церемонии вручения почетных знаков пройдут во всех муниципалитетах региона. Напомним, статус «Житель осажденного Сталинграда» появился 26 мая 2022 года и закреплен законом Волгоградской области. Для этой категории в регионе предусмотрены льготы.