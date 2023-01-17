В Волгограде мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде участились случаи мошенничества, когда аферисты собирают деньги с руководителей предприятий и бизнеса, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Ведомство предупреждает индивидуальных предпринимателей и директоров компаний и организаций, что не занимается сбором денежных средств, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Всякие требования об оказании материальной помощи, в том числе на проведение каких-либо благотворительных мероприятий не связаны с деятельностью управления, - заявили в ведомстве.

Если на предприятие или в организацию придут такие аферисты, бизнесу предлагают сразу сообщать о визитерах в полицию. Также просят рассказать о мошенниках и сотрудникам регионального Роспотребнадзора по телефону доверия 8(8442)23-21-49 или по номеру горячей линии 8(8442)24-36-30. Также можно отправить сообщение на сайте ведомства.