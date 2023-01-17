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НовостиОбщество17 января 2023 9:08

В Волгограде мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Ведомство предупреждает бизнес, что не собирает деньги
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках.

Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде участились случаи мошенничества, когда аферисты собирают деньги с руководителей предприятий и бизнеса, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Ведомство предупреждает индивидуальных предпринимателей и директоров компаний и организаций, что не занимается сбором денежных средств, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Всякие требования об оказании материальной помощи, в том числе на проведение каких-либо благотворительных мероприятий не связаны с деятельностью управления, - заявили в ведомстве.

Если на предприятие или в организацию придут такие аферисты, бизнесу предлагают сразу сообщать о визитерах в полицию. Также просят рассказать о мошенниках и сотрудникам регионального Роспотребнадзора по телефону доверия 8(8442)23-21-49 или по номеру горячей линии 8(8442)24-36-30. Также можно отправить сообщение на сайте ведомства.