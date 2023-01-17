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НовостиПроисшествия17 января 2023 8:15

В Волгоградской области перед железнодорожным переездом кроссовер перевернулся на крышу

С проезжей части автомобиль убирали при помощи крана
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области накануне произошло ДТП, в котором кроссовер перевернулся на крышу. ДТП произошло в районе межрайбазы в Камышине возле железнодорожного переезда днем 16 января. На дороге перевернулся автомобиль Honda Pilot.

Очевидцы публиковали видео с места аварии. Чтобы освободить проезд, кроссовер переворачивали при помощи крана. К счастью, обошлось без пострадавших. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем был 49-летний мужчина. Машина перевернулась после наезда на бордюр.

Напомним, в понедельник в центре Волгограда на перекрестке столкнулись две иномарки, пострадал один человек. Авария попала на камеру видеонаблюдения.