Столкновение двух иномарок в центре Волгограда попало на видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде днем 16 января на оживленном перекрестке в Центральном районе произошло ДТП. В 15.30 30-летний водитель за рулем Kia Rio на улице Рокоссовского выехал на пересечение с улицей Хиросимы на красный сигнал светофора. На перекрестке машина протаранила Hyundai Accent под управлением 44-летнего мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

В ДТП пострадал водитель Hyundai Accent. Скорая помощь увезла мужчину с переломами в больницу.