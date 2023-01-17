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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:37

Столкновение двух иномарок в центре Волгограда попало на видео

В результате ДТП одного человека госпитализировали с переломами
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде днем 16 января на оживленном перекрестке в Центральном районе произошло ДТП. В 15.30 30-летний водитель за рулем Kia Rio на улице Рокоссовского выехал на пересечение с улицей Хиросимы на красный сигнал светофора. На перекрестке машина протаранила Hyundai Accent под управлением 44-летнего мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

В ДТП пострадал водитель Hyundai Accent. Скорая помощь увезла мужчину с переломами в больницу.