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НовостиОбщество17 января 2023 6:30

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий января в Волгограде вошли врачи и электрогазосварщик

Работодатели готовы платить хорошую зарплату специалистам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде можно найти работу с приличной зарплатой.

В Волгограде можно найти работу с приличной зарплатой.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работодатели в Волгограде готовы платить хорошую зарплату квалифицированным специалистам. В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий января 2023 года вошли сразу две позиции для врачей. Больше всего предлагают стоматологу-хирургу – от 150 тысяч рублей в месяц, врачу-хирургу готовы платить от 69 тысяч. Также среди высокооплачиваемых вакансий - ведущий специалист по охране труда, супервайзер и электрогазосварщик. Такие данные предоставил сервис по поиску работы SuperJob, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Специалисту по охране труда одна из ведущих строительных организаций Волгограда готова платить 75 тысяч рублей в месяц. Супервайзеру торговой сети с опытом подбора и управления линейным персоналом предлагают зарплату от 70 тысяч. Замыкает топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий января 2023 электрогазосварщик, который может заработать на новом месте от 60 до 80 тысяч в месяц. Также неплохие зарплаты в этом месяце предлагают в ритейле и оптовых продажах, в строительстве и на производстве.