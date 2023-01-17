В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий января в Волгограде вошли врачи и электрогазосварщик

В Волгограде можно найти работу с приличной зарплатой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работодатели в Волгограде готовы платить хорошую зарплату квалифицированным специалистам. В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий января 2023 года вошли сразу две позиции для врачей. Больше всего предлагают стоматологу-хирургу – от 150 тысяч рублей в месяц, врачу-хирургу готовы платить от 69 тысяч. Также среди высокооплачиваемых вакансий - ведущий специалист по охране труда, супервайзер и электрогазосварщик. Такие данные предоставил сервис по поиску работы SuperJob, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Специалисту по охране труда одна из ведущих строительных организаций Волгограда готова платить 75 тысяч рублей в месяц. Супервайзеру торговой сети с опытом подбора и управления линейным персоналом предлагают зарплату от 70 тысяч. Замыкает топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий января 2023 электрогазосварщик, который может заработать на новом месте от 60 до 80 тысяч в месяц. Также неплохие зарплаты в этом месяце предлагают в ритейле и оптовых продажах, в строительстве и на производстве.