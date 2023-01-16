В трех районах Волгограда временно отключат свет 17 января

Электричества не будет весь световой день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на морозы и короткий световой день тысячи жителей трех районов Волгограда 17 января 2023 года на весь день останутся без электричества из-за плановых работ энергетиков на электросетях. В зоне отключений света во вторник с 9 до 17 часов окажутся полтора десятка улиц в Тракторозаводском, Советском и Кировском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Тракторозаводском районе среди коммунальных страдальцев во вторник окажутся жители шести улиц по адресам: ул. Восстания, №1-25, 1а, 2-32, ул. Высоковольтная, №1-47, 1а, 2-52, 2а, ул. Калужская, 2-18, ул. Переяславская, №2-24, 2а, ул. Пятая, №2-24, 2а, ул. Северокавказская, №3-7 и 8. Света не будет с 9.00 до 17.00.

В Советском районе вырубят электричество с 9.00 до 17 часов 17 января на двух улицах в поселке Верхняя Ельшанка: ул. Тбилисская, ул. Алишера Навои. В Кировском районе также весь день – с 9 до 17 часов – обесточат дома на восьми улицах: ул. Еловая, №32-36/2, ул. Кленовая, №30-40, 30а, 31-39, ул. Красных Партизан, №27а-63, 30-64, ул. Кизиловая, №35-71а, ул. Североморская, №1а-19 и 2-12, ул. Тростниковая, №34-64, пер. Железный, №1а-5, 6-14а, пер. Псковский, №13-19, 6-14, 2.