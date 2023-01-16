Волгоградская область стремится стать площадкой для создания и реализации инновационных идей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область стремится стать площадкой для создания и реализации инновационных идей. Вскоре в Волгограде откроют филиал IT-центра Сколково. Сейчас на «Волгоград Арене» впервые проходит дизайн-сессия по применению искусственного интеллекта в экономике. Огромное значение цифровых технологий отметил, выступая перед участниками, губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

«Наша с вами задача - сделать все, чтобы Волгоградская область была в числе лидеров по развитию современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Необходимо выделить приоритеты, определиться с господдержкой», - отметил Андрей Бочаров.

По словам главы региона, в Волгограде и области немало IT-компаний. Вскоре в Волгограде появится филиал Всероссийского инновационного центра Сколково. В пойме Царицы собираются строить IT-парк. За искусственным интеллектом будущее. Поэтому эти технологии губернатор предложил использовать в процессах государственного управления. Эксперты также отмечают их важность в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, экологии и других.

Лучшие предложения по итогам дизайн-сессии в несут в дорожную карту. Эти и другие планы будут реализованы в рамках 10-летней программы развития цифровизации.