Житель Волгоградской области угнал чужую иномарку и устроил ДТП с пострадавшими

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Стали известны новые подробности ДТП, которое произошло в Урюпинске 14 января. 34-летний водитель за рулем Hyundai Elantra выехал на встречку и протаранил Ford Mondeo. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Выяснилось, что мужчина на Hyundai угнал иномарку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мужчина взял ключи от корейской иномарки у своей знакомой, не предупредив ее об этом, и на угнанной машине устроил аварию. В больнице оказались сам угонщик, его 32-летний пассажир, а также 34-летняя водитель Ford Mondeo и ее 13-летняя пассажирка.

Полиция проводит проверку по факту угона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить до пяти лет колонии.