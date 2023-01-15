Под Волгоградом в столкновении двух иномарок пострадали четыре человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП с пострадавшими произошло 14 января в Урюпинске в четыре часа дня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на трассе столкнулись «Хендэ Элантра» и «Форд Мондео». По предварительной информации, 34-летний водитель «Хендэ» мчался в сторону улицы Мичурина со стороны Казачьей. На улице Большая Мушкетовская мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил «Форд».

- В результате ДТП 34-летняя водитель автомобиля «Форд Мондео» и ее 13-летняя пассажирка, водитель автомашины «Хендай Элантра» и его 32-летний пассажир с травмами и ушибами доставлены в больницу, - уточнили в полиции.

Устанавливается обстоятельства аварии.